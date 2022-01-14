Muhalefetin terör fotoğrafı sessizliği! Sert tepki: Söyledikleri zaman ortaklıkları bozulur! / 14.01.22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzelin terör kampındaki fotoğraflar tepki toplarken muhalefetin sessizliği sürüyor. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDPli vekile neden tepki göstermiyor? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haberde Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özkaya, Halk TVde AK Partiye kapatma davasını savunan Salim Şene de tepki gösterdi ve çok açık bir zırvada bulunuyor dedi. Öte yandan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haberde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.