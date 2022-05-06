Muhalefetin Türkiye'ye kurmak istediği tuzak! /06.05.2022

A Haber’de Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sığınmacılar üzerinden siyasete soyunan muhalefetin Türkiye’yi itibarsızlaştırmak istediğini belirten Mahmut Övür, “Muhalefet siyaset üretemediği için, böyle bir konuyu ırkçı bir şekilde kullanıyor” dedi. Övür, muhalefetin kirli planını deşifre ederek, “Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya “vicdanınız batsın” diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esed’e mahkûm etmek istiyorlar. O eli katille görüşüp, bunlarıgöçmenler zorla oraya götürüp öldürmek isliyorlar. Ve sonra da Türkiye’yi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor.”şekline konuştu.