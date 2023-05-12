Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine sadece 2 gün kalırken FETÖ tarafından düzenlenen kaset kumpası sonrası Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce kendisine FETÖ ve PKKlıların 45 gündür saldırdığını söylerken Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı ifadeleriyle adaylıktan çekildi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Okan Müderrisoğlu FETÖnün artık son kozlarını oynadığını belirtirken Düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisiyle elinden geleni ardına koymuyor. Kaset kumpasıyla CHP’nin başına gelen bir ismi, bu millet kaset kumpasıyla devletin başına getirmez ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu ayrıca İncenin koalisyona katılmasına ilişkin Sofrada o kadar çok yenildi ki Muharrem İnceye tabakları kaldırmak kalacaktır. dedi. İşte detaylar...