Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması... / 30.11.21

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, A Haberde Erkan Tan ile Sabah Ajansı progrmında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücreti, 3600 ek gsöterge, emekli maaşlarına zam ve EYT ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 5. Yargı Paketinin detaylarını da anlatan Bayram, engelli vatandaşlara da müjdeyi verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek gösterge açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık dedi.