Murat Tuna'dan A Haber'e özel açıklamalar /10.09.2021

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde büyük bir skandala imza atıldı. Dernek tarafından siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu. Sonrasında üstündeki çarşafı atan ve beyaz bir kıyafetle Türk bayrağı açan genç kızın özgürlüğü simgelediği iddia edildi. Olay anında kutlama alanında bulunan AK Parti Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna yaşanan olaya sert tepki gösterirken A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.