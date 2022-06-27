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7/24 Dinle A Haber Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022
Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022

Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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01

Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022

A Haber 11:18
02

Kundakçının babası A Haber'e konuştu: Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm / 24.06.22

A Haber 02:18
03

Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor / 21.06.22

A Haber 01:39
04

Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor? / 22.06.22

A Haber 02:29
05

Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor / 17.06.22

A Haber 02:35
06

6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu? / 20.06.22

A Haber 03:16
07

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar /27.06.2022

A Haber 43:44
08

Asgari ücrete ek zam! 6000 TL'yi görecek /27.06.2022

A Haber 03:08
09

"Sel bölgesinde kritik noktalar tespit edilip düzeltildi" /27.06.2022

A Haber 03:45
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