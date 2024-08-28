Diyarbakırda kaybolan 8 yaşındaki Narinin bulunması için yoğun çalışan ekiplerden umutlandıran bir haber geldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yaptığı açıklamada çemberin daraldığını ve Narinin bulunması için çok kısa bir süre kaldığını vurguladı. Diğer yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narinin arandığı bölgeden son durumu aktarırken Narin kaybolmadan önce bir motosikletin sürekli olarak köye giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...