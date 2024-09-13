A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; Narinin annesinin ifadesinde ne açıkladı? Salim Güranın aracına kim bindi? Salim kızıma niye zarar verdi? Narinin annesi cinayette kimden şüphelendi? A Haber Narinin ifadesine ulaştı! Narinin cinayetinde tutuklanan 9 kişi kim? Narin cinayetinde anne tutuklandı mı? Narinin babası serbest mi bırakıldı? Enes Güran ifadesinde ne dedi? Narinin tutuklu olmayan amcası ne açıkladı? Anne ve ağabey mahkemeye sevk edildi mi? sorularına yanıt arandı. İşte 12 Eylül günü ekranlara gelen programın tamamı….