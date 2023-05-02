Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Vanda bir miting düzenledi. HDP ve PKKnın da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlunun mitinginde Selahattin Demirtaşa özgürlük sloganları atılırken, miting alanındaki HDP bayrakları da dikkat çekti. Bunların yanında Ekrem İmamoğlunun eşi Dilek İmamoğlu miting alanını zafer işaretiyle selamladı. Bu skandallar sonrası yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlunun mitingde yer alan HDPlilerin Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan sloganı attığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Gün içinde yaşanan bu CHP-HDP aşkına yönelik 7li koalisyonun sözde milliyetçi partisi İYİ Partiden tek bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar HDPyi PKK ile aynı yerde konumlandırdığını söyleyen Akşenerin bu duruma sessiz kalmasına yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...