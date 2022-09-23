A Haber’de 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Arka Plan programında, “Financial Timestan 6lı masa iddiası”, “6’lı masada sorun var mı yok mu?” , “Moskova neden “kısmi seferberlik” dedi?” , “Rusya’da “uçak bileti” patlaması” , “Türkiye’nin ara buluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında “esir değişimi” , “Nükleer rest Putin’in “Rus ruleti” mi?” , “Putin “ölümcül silahlar”ını kullanacak mı?” soru ve başlıkları ele alındı. Arka Plan’a katılan uzman isimler dünya ve ülke gündemine dair önemli yorumlarda bulundu. İşte programın tamamı…