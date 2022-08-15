Bugün Ankarada etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda vatandaş zor anlar yaşarken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Her olayda olduğu gibi izleyicilerine haberi anında ulaştırma hedefi taşıyan A Haber muhabirleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla son gelişmeleri izleyicilerine aktardı. O yayınlardan birinde muhabirlerimizin giydiği çizme üzerinden algı operasyonuna kalkan ODA TV sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sağanak yağışa karşı tedbirini alan ve çizme giyen muhabirlerimizin yayın yaptığı Sıhhiye Köprüsünün yayından yarım saat sonra sular altında kaldığı görüldü. ODA TVyi yaptığı boş algı operasyonu nedeniyle eleştiren vatandaşlar Olacakları önceden sezmişler. Mansur Yavaştan daha fazla tedbir aldıkları kesin yorumunda bulundu.