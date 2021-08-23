Okullarda yüz yüze eğitim rehberi! Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak? / 22.08.21

AHaber

Son dakika haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte okullarda alınması gereken önlemleri içeren bir rehber çıkarmaya hazırlanıyor. Peki milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o rehberde neler var? Üniversite öğrencileri için hangi tedbirler alınacak? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak? Öğrencilere aşı kısıtlaması gelecek mi? Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? A Haber muhabiri Ece Altuğ merak edilen soruları yanıtladı.