AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. İsveçte Başkan Erdoğanın hedef alındığı skandal PKK gösterisine tepki gösteren Ömer Çelik İsveçteki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş İsveçin yapması gereken Türkiyeye verdiği sözü tutması. ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca NATO içindeki bazı müttefiklerin teröre destek verdiğini belirtti. Altılı masadaki imza yetkisi tartışmalarına da değinen Çelik Bu model 6lı eş başkanlık sistemidir. Bu model siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır. dedi. Seçim tarihinde yapılacak güncellemeye de değinen Çelik Biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek. Şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...