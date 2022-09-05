Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu, muttasavvıf ve Karagümrükteki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakka yürüyen Ömer Tuğrul İnançerin cenazesi Fatih Karagümrükte bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfından omuzlara alınarak Fatih Camiine götürüldü. İnançerin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.