İsrail tüm gücüyle Hamasa saldırırken Gazzeye bomba yağdırıyor. İşgalci İsrailin düzenlediği saldırılar sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken bu kişilerin arasında küçük çocuklar da yer alıyor. Bölgede tansiyon giderek artarken Gazzede Akademisyen olan Muhammed Hicci son durumu A Haberde anlattı. Hicci enkaz altına kalanları hala çıkaramadıklarını ifade ederkeken büyük bir panik yaşandığının altını çizdi. Filistinli Doktor Prof.Dr. Mahmud Mustafa Othman ise Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya beşten büyüktür demişti biz de Orta Doğu İsrailden büyüktür diyoruz. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...