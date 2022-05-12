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7/24 Dinle A Haber Ortaylı'dan A Haber'de açıklamalar /12.05.2022
Ortaylı'dan A Haber'de açıklamalar /12.05.2022

Ortaylı'dan A Haber'de açıklamalar /12.05.2022

A Haber

150 Bölüm | 13:59:33
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01

Ortaylı'dan A Haber'de açıklamalar /12.05.2022

A Haber 1:09:52
02

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP’nin içerisinde ciddi çekişme var! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu... / 04.05.22

A Haber 03:26
03

Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı? / 09.05.22

A Haber 02:21
04

"Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor" /08.05.2022

A Haber 04:13
05

Türkiye'nin Wilders'leri sahnede! İç savaş hamlesi mi? / 06.05.22

A Haber 04:42
06

Google'den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir / 29.04.22

A Haber 02:30
07

Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK'dan İBB'ye geçişi kim sağladı? / 28.04.22

A Haber 02:37
08

Kredi müjdesi fırsatçıları harekete geçirdi! 1 saatte 200 bin TL zam yaptılar / 10.05.22

A Haber 01:22
09

Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada / 25.04.22

A Haber 01:45
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