AFAD açıklamasına göre; Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Depreme dair son dakika bilgilerini A Haber muhabiri bölgeden aktardı. Osmaniyedeki deprem sonrası “Bölgede daha büyük deprem riski var mı?” sorusuna A Haberde yanıt arandı ve konuya dair ilk açıklama Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan geldi. Süleyman Pampal, Bölgenin normal depremi sayılabilir. Deprem bölgede daha büyük bir risk barındırıyor. dedi. Pampal, Daha büyük depremler için vatandaşlar hazırlık yapsınlar. Bu deprem onlar için bir uyarıdır mesajını verdi.