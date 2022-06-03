"Osmanlı ve İslam karşıtı" Akşener politikası /03.06.2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin son dönemde tarihi ve kültürel açıklamaları tepki çekiyor. Son olarak Sultan 2. Abdülhamid Han’ı hedef alan milliyetçi görünümlü Akşenerin politik söylemleri muhafazakâr çizgiden koptuğunu belgelerken, Siyasi eksenini sola mı kaydırdı sorusunu akıllara getiriyor. Haddini iyice aşan Akşener, Bununla da yetinmedi, Sultan 2. Abdülhamide yaptığı tek adamlık suçlaması üzerinden sözü halkın seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana getirdi. Akşenerin milliyetçi ve muhafazakâr bir siyasetçi profili çizip politik söylemleri, CHP üzerinden HDP ile gizli siyasi ortaklığı, artık tabanıyla çelişmeye başladı. İşte Meral Akşener’in omurgasını çizen A Haber’in analizi...