Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil fiyatları...

Otomobil alacakları ilgilendiren kritik sorulara yanıt A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında arandı. Peki, Otomobil piyasasında arz, talebi karşılayamıyor mu? Sıfır araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi sonrası araba fiyatlarında neden düşmedi? Hangi araçlarda fiyat değişimi bekleniyor? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Fiyatlarda düşüş olacak mı, ÖTV indirimi ne sonuç verecek? Dünyaca ünlü otomobil markalarına ait bayiler ve galeriler arasında ÖTV indirimi sonrası neler yaşandı? İşte bütün bu sorunların yanıtları…