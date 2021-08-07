Oyuncu Leyla Bilginel Manavgat'ta devletten yardım alan vatandaşları azarladı /07.08.2021

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Türkiye'de yaşanan üst üste yangınların ardından devlet tüm gücüyle bölgedeki yaraları sarmak için çaba sarf ederken yangın bölgesine ilişkin provokatif adımlar da geliyor. Oyuncu Leyla Bilginel devletin bölgeye yaptığı yardımları küçümserken, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden yardım alan vatandaşları azarladı. "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" diyen Bilginel, devletin evini kaybeden vatandaşlara yönelik yaptığı 50 bin liralık eşya desteğine ilişkin ise "50 milyonla hiç bir şey yapılmaz" dedi. Leyla Bilginel 2018 yılında Tayland'da Dang humması hastalığına yakalanmış ve Sağlık Bakanlığı Bilginel'i özel uçak ve ekip eşliğinde İstanbul'a getirerek tedavi altına almıştı.