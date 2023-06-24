Geçtiğimiz dönemlerde CHPden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası Değişim ve Adalet yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Boludan Ankaraya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlunu yerden yere vurdu. Özcan, Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum dedi. Gündeme bomba gibi düşen konu A Haberde yayınlanan Memleket Meselesinde ele alındı. İşte 23 Haziran 2023 tarihli yayının tamamı...