"Özdağ 6’lı masaya bombayı da bıraktı" /08.04.2022

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak göstermesinin yankıları sürüyor. Peki; Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş dedi? Bu kritik soruya yanıt veren Avukat Serkan Toper, A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında yaptığı açıklamada, Özdağ, çıkıp kendisi ve partisi adına önemli bir çıkış yaptı. Yani göç ve göçmen dışı bir konu ile gündeme geldi. 6’lı masaya adeta bombayı da bıraktı. Yani buradaki bu istikrarsız görüntüye bir anda Mansur Yavaş ismi. Bunun da Mansur Yavaş Bey’in bilgisi dâhilinde olduğunu düşünüyorum. Sayın Özdağ, Yavaş ile görüşmeden böyle bir hamle yapmaz. dedi.