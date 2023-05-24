Terör örgütü PKK’nın yuvası Kandilin ve HDPnin desteğini alan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlunu 2. turda destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağın açıklamalarını gazeteciler Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yorumladı. Yiğitel, FETÖ-PKK-HDP karşıtı yaptığı açıklamalarla öne çıkan Özdağın siyaseten intihar ettiğini ve kamikaze dalışı yaptığını söyledi. Pazarcı ise, Özdağın bir bakanlık vaadi ile iktidarı değil itibarı tercih ettiğini ifade etti.