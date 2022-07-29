Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor /29.07.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın son günlerde hayata geçirdiği projeler, Biz söyledik, yaptılar diyerek sahiplenmişti. CHPye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, gelişmelere ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Partinin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek diye konuştu.