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7/24 Dinle AHaber Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı / 27.08.21
AHaber

Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı / 27.08.21

AHaber

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Bölgede yaşananlar, göç dalgası, tahliyeler, Taliban ve Afganistan'ın geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Sajjad Gazi, Türkiye ve Pakistan'ın dışında diğer ülkelerinde üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
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