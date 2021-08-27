Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı / 27.08.21

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Bölgede yaşananlar, göç dalgası, tahliyeler, Taliban ve Afganistan'ın geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Sajjad Gazi, Türkiye ve Pakistan'ın dışında diğer ülkelerinde üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.