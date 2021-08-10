Peygamberin adı anıldığında ne yapılır? |Evlat edinmek caiz mi?| Evlenmenin hükmü nedir? / 10.08.21

AHaber

'Anne vefat ettiği zaman malı kime kalır, oruçluyken yüze buhar tutulması orucu bozar mı, namaz kılarken parmak çıtlatmanın hükmü nedir, peygamberin adı anıldığında ne yapılır, alışveriş sitelerinde cüzdan sisteminden kazanılan para caiz mi, evlat edinmek caiz mi?' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki kardeşe zekat verilir mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde….