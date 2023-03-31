Terör örgütü PKKdan 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğluna peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Oktu. 7li koalisyona desteğini açıklayan Ok, Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini açıklayan eli kanlı PKKlı terörist Sabri Ok, A Haberin koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti. Bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, “PKK, yeri geldiğinde Mossad’ın, CIA’nın, batı istihbaratının kucağındadır. Biz bunlara böyle anlatırız ki otursunlar girmiş oldukları fare deliklerinden A Haber’i izliyoruz diyor ya! İzlemeye devem etsinler.” ifadelerine yer verdi.