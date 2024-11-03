A Haber’de 26 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; O ABD uçakları İranı vurmak için mi? ABD o gemiler ve uçaklarla kimi vuracak? Doğu Akdenizde kimin ne kadar gücü var? Son 3 gün: 7 kritik eyalette kim önde? Salıncak eyaletleri kim kazanacak? Beyaz Sarayın kapıları kime açılacak? ABDde ikinci 6 ocak yaşanır mı? Kuzey Korenin ABDyi vuracak füzesi var mı? Uzak Doğuda dünya savaşı mı çıkacak? ABD-Çin savaşı çıkarsa kim kazanacak? PKK terörü çocuklara nasıl kandırıyor? Terör örgütü adım adım nasıl çözülüyor? PKK çocukların beynini nasıl yıkıyor? sorularına yanıt arandı.