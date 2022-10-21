Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDP, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda kimyasal silah kullandığını öne sürdü. PKK yalanlarına sahip çıkanlara, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu. Teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyen CHP vekili, konuyu araştırmak için Meclise soru önergesi vereceğini duyurdu. Bugün gelişmelere ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanrıkulunun tam zıttı açıklamalar yaptı. Mehmetçiğin sicilinin temiz olduğunu söyleyen Öztrak, Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz. diyerek Tanrıkuluna sus mesajı verdi.