Terör örgütü PKK/YPGnin gerçeklerini ifşa eden Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa ülkelerini terör örgütünün propagandasına inandıkları için eleştirdi. Örgütün faaliyetlerini ifşa ettiği için ölüm tehdidi aldığını açıklayan gazeteci, Örgütün propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum dedi. A Haber canlı yayınında sunucu Banu El’in sorularını yanıtlayan gazeteci Netjes, Suriye’nin kuzeyinde ABD ve Batı’nın desteği ile faaliyet gösteren terör örgütünün zulmünü anlattı. Diğer yandan PKK’dan tehdit mesajları aldığını anlatan Netjes, “Bir paket gelecek kapında’ dediler ve bu tehdit sonrası çok korktum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Netjes, Suriyedeki yerel halkın PKKdan zulüm gördüğünü ve halkın PKKyı terör örgütü olarak gördüğünü ifade etti.