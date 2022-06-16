PKK’lı kalleşten "Gezi" itirafı /16.06.2022

A Haber’de canlı olarak yayınlanan ve Banu El’in sunumuyla ekranlara gelen Arka Plan’da gündeme bomba gibi düşen bir itiraf deşifre edildi. Türkiye’nin geleceğine ipotek koymak isteyen ve gözü dönmüş odaklarca sahneye konan Gezi kalkışmasına dair PKK’dan korkunç bir itiraf geldi. Terör örgütü PKK’nın sözde üstü düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, “Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik. Gezi’de yarım kalan işi bitireceğiz” ifadelerinde bulundu. PKK’lı ismin bu sözleri o dönemde yaşananları açıkça gözler önüne serdi. Bu alçak sözler sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gezi kalkışmasının yıldönümünde grup toplantılarında yaptıkları açıklamalar akıllara geldi. İki lider, kalkışmanın demokrasi direnişi olduğunu savunmuştu. Hatta Akşener, Gezi milli şuurun da, ayağa kalkmasıdır demişti.