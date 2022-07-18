"PKK’nın psikolojisi bozan" operasyon! /18.07.2022

Başkan Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın hamleleriyle Türk milletinin gururu MİT çok kritik operasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda MİT, son olarak PKKnın üst kadrosuna bir çizik daha attı. 1 milyon TLye kadar ödülle turuncu listede, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu Dersim Aziz Botan Selahattin Sılhadin Malatya kod adlı İzzettin İnan, Irakın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. Bu haber örgüt içinde büyük kaosa neden oldu. Başarılı operasyonu A Haber’de yayınlanan Melih Altıok ile Sebep Sonuç’a yorumlayan Stratejisit Coşkun Başbuğ, “Operasyon sonrası PKK’nın psikolojisi bozuldu.” dedi ve operasyonun ilginç detaylarını tek tek açıkladı.