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7/24 Dinle A Haber "PKK’nın psikolojisi bozan" operasyon! /18.07.2022
"PKK’nın psikolojisi bozan" operasyon! /18.07.2022

"PKK’nın psikolojisi bozan" operasyon! /18.07.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"PKK’nın psikolojisi bozan" operasyon! /18.07.2022

A Haber 05:42
02

ABD hangi darbeleri yönetti? ABD'nin darbeler tarihi | 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı? / 14.07.22

A Haber 02:54
03

Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı / 18.07.22

A Haber 01:49
04

Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı / 12.07.22

A Haber 02:59
05

CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi /05.07.2022

A Haber 05:01
06

Savcı Sayan muhalefetin 'iktidar' oyununu anlattı /18.07.2022

A Haber 09:44
07

İBB'nin zammına vatandaş ateş püskürdü /18.07.2022

A Haber 02:24
08

Başkan Erdoğan ve Putin'den ilk... /18.07.2022

A Haber 03:15
09

TOGG'dan haber var: "Üretime hazır..."

A Haber 01:36
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