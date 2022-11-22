Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin kuluçka merkezi haline geldi. İsveçin başkenti Stockholmde terör örgütü PKK/YPG ve terör örgütü FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri düzenledi. Başkan Erdoğanın iadesini istediği FETÖcü Bülent Keneş ile PKK destekçisi Kürdo Baksi kol kola girdi. Skandal eylemde örgütün Avrupadaki lobisinin en etkili isimlerinden Amineh Kakabaveh ve PKKnın İsveç sorumlusu Şiyar Ali de yer aldı. İsviçrede ise Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı.