28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKKyı da alan ancak büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaoroğlu istifaya yanaşmazken, faturayı MYK ve danışmanlarına kesti. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu ile de adaylık konusunda gerilim yaşayan Bay Kemal mücadeleye devam mesajı verdi. CHP fondaşı Sözcü TVde yaşananları yorumlayan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlunun adaylıkta ısrar etmesi durumunda İzmirin bile yerel seçimlerde kaybedilebileceğini söyledi. Portakal ayrıca Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız. ifadelerini kullandı.