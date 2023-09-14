ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İstere katılan ve tam 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Göğercin hikayesiyle ekranları başındaki izleyenleri duygulandırdı. Kurban Bayramında talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsenin hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar da dikkat çekti. Sempatik tavırlarıyla çok sayıda izleyenin sevgisini kazanan Göğercine hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona estetik kol protezi yaptırılacak. Sabah Gazetesinden Yüksel Aytuğ yazdı...