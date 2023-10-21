İşgalci İsrail, Gazze Şeridini abluka altına alarak bölgedeki sivilleri katlederek adeta bir soykırım işlerken bölgedeki savaşta 14.güne gelindi. Bugüne kadar İsrailin düzenlediği saldırılarda 1524ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldü. Geçtiğimiz günlerde siyonistler, El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak 500 kişiyi öldürürken şimdi de Kudüs Hastanesinin tahliyesini istedi. Fİlistin Gazzenin güneyindeki Kudüs Hastanesinde, yeni bir hastane trajedisi yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Diğer yandan Refah Sınır Kapısı açılırken BMye ait araçlar ve insani yardım TIRları Gazzeye girdi. İşte o anlar...