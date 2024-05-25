İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşimin bulunduğu helikopter düştü ve kazada kurtulan olmadı. İranda ve bölgede birçok tartışmaya neden olacak kaza sonrası gözler yeni seçilecek Cumhurbaşkanına çevrildi. Reisinin ardından kim gelecek? sorusu ise cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. İranda oyun içinde oyun mu? Bundan sonra İranda ne olacak? Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.