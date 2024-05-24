A Haber’de yayınlanan Arka Plan’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Reisinin ardından İran... Ne olacak? Reisinin cenaze töreni izlenimleri, Reisinin ölümü sonrası: İranlılar ne dedi? Reisinin ölümü ve sonrası, Reisinin ölümüne dair soru işaretleri, Ölümlü kaza halı altına mı süpürülüyor? Reisinin ölümü: Soru çok, gerçek ne? Reisinin ölümü kasıtlı sabotaj mı? Reisinin ön kaza raporundan şok detaylar, Ön kaza raporu ilk kez A Haberde, Taşları yerinden oynatan ölümlü kaza, İranda asker düzensizliği tepki topladı, Reisinin cenazesinden dikkat çeken anlar, Ölümlü kazaya ilişkin en sıcak bilgiler ” sorularına yanıt arandı.