A Haber ekibi olarak, Rusyada halka mikrofon uzattık ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini sorduk. Birçok Rus, Başkan Erdoğanın Ukrayna-Rusya savaşındaki tarafsız rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, birçok kişi de kendilerine karşı olan tutumdan övgüyle bahsetti. Bir Rus genç, Başkan Erdoğan için, Bence dünyanın en akıllı ve yetenekli lideri. Evet benim olacak diyerek yumruğunu masaya vurmasını biliyor. Kendisine gerçekten büyük saygı duyuyorum dedi. İşte Agşin Kişiyevin mikrofon uzattığı Rusların verdiği yanıtlar...