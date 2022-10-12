Rusyanın Ukraynaya ait Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhakı sonrası gerilim üst düzeye çıktı. Kırım köprüsünün büyük bir patlama ile hedef alınması savaşın dozunu dönülmez noktaya getirdi. Bu gelişme sonrası Rusyadan Ukraynaya misilleme gelmiş ve füzeli saldırı gerçekleştirilmişti. Bu yaşananlar sonrası Kırım köprüsündeki patlamada kimim parmağı var? sorusuna yanıt aranıyor. Olaya dair Rusyadan Bulgaristana suçlama geldi. Bu iddia sonrası Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donevkarşı Ruslara yanıt verdi. İşte karşılıklı restleşme ve dünya haberimizin detayları...