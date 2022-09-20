Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABDde son derece önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında rehine takası konusunda anlaşma sağlandığını duyururken iki ülke liderini bir araya getirmek için görüşmelerin sürdüğünü paylaştı. Diğer yandan ABDden alınması beklenen F-16lara yönelik konuşan Erdoğan Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi dedi. 2023 seçimlerine yönelik de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. diye konuştu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ece Altuğ Amerikadan aktardı.