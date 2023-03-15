Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABDye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı. ABD, Karadenizde Rus savaş uçağının Amerikan İHAsını düşürmesine ilişkin Rusyanın Washington Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı ise İHAnın Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıkladı.