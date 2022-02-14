Rusya Ukrayna krizi | Ukrayna’nın işgali an meselesi mi? Diplomasi gerginliği düşürecek mi? / 14.02.22

Dünya gözünü gerginliğin her an tırmandığı Rusya-Ukrayna sınırına çevirmiş durumda. Ukrayna ve Rusya’dan savaş karşıtı açıklamalar gelirken ABD işgalin an meselesi olduğu yönündeki tutumunu devam ettiriyor. Türkiye ise meselenin çözümü için arabuluculuk yapıyor. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Bidenı gerginliği düşürmek için Kieve davet etti. Peki gözlerin çevrildiği sınır hattındaki Donbassta son durum ne? Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi? Sınır hattında neler oluyor? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yorumlarken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna’dan son durumu aktardı.