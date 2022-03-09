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7/24 Dinle A Haber Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni /09.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni /09.03.2022

Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni /09.03.2022

A Haber

150 Bölüm | 20:57:21
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01

Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni /09.03.2022

A Haber 03:11
02

Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna açıklaması /05.03.2022

A Haber 06:29
03

Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı? / 03.03.22

A Haber 01:47
04

Rusya'nın nükleer gücü ne kadar? /28.02.2022

A Haber 04:06
05

Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak? / 24.02.22

A Haber 06:00
06

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
07

Ukrayna’da savaş büyüyor | Rusya başarılı olacak mı? Sokak savaşları nasıl sürecek? / 02.03.22

A Haber 03:04
08

Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor / 07.03.22

A Haber 04:29
09

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var? / 23.02.22

A Haber 03:04
10

Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor? / 28.02.22

A Haber 01:20
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