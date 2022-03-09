Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni /09.03.2022

İlk bakışta toprak ve siyasi alan kazanma savaşı gibi başlayan Rusya-Ukrayna krizi ardından ekonomik alevlenmeyi de beraberinde getirdi. Tüm dünyada yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları devletleri, ekonomileri ve haliyle vatandaşları da zora sokuyor. Peki, Rusya ile Ukrayna arasında beliren ve denkleminde ABD ile NATO’nun da olduğu savaşın gerçek kazananı kim? Çin bu işin neresinde? Son gelişmelerle birlikte İran ve Venezuela da bu krizin bir şekilde içine dahil oldu. Bu savaş kimden ne alır kimden ne götür. Bu kritik soruların yanıtlarını A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Siyaset Bilimci Dr. Kemal Olçar ve Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç yanıtladı.