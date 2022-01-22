Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl sonuçlanır? / 22.01.22

Ukraynada yükselen gerilimin ardından ABD ve Rus Dışişleri Bakanları İsviçrede bir araya geldi. Rus Bakan Lavrov, Ukraynayı işgal planımız yok dedi. Blinken ise Rusyanın Ukraynaya yönelik olası bir saldırısına yanıt verileceğini söyledi. Lavrov atacakları adımlar için gelecek hafta ABDden yapılacak yazılı açıklamayı beklediklerini vurguladı. Putinin her zaman Biden ile görüşmeye hazır olduğunun da altını çizdi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber muhabiri Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.