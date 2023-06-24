Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenmişken, Rus paralı ordusu Wagnerin kurucu Yevgeny Prigojin bir kez daha konuştu. Prigojin, Savunma Bakanı Şoyguyu hedef aldı. Savaşın Şoygunun yanlış yönlendirmesi ile başladığını iddia etti. Ukrayna ise Kırıma yönelik saldırılarını artırıyor. Son olarak Rus toprakları ile Kırım arasında bağı sağlayan bir köprü Ukrayna tarafından vuruldu. Bu gelişmeler ardından Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimova suçlamalarda bulunarak, Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak dedi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojinin iddialarını yalanladı. Rusya, Wagner liderine isyan çağrısı yapmak suçundan dava açtı ve Prigojinin 12 ila 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.