Atina Sakız Adasında yeni provokasyona imza attı. Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti. Öte yandan Rusya, Ukraynaya yönelik saldırılarını giderek artırıyor. Rus güçleri bu kez başkent Kieve “Kamikaze Drone” ile saldırdı. En az üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna ise silahları Rusyaya İranın sattığını öne sürdü. Peki Kamikaze Dronelar savaşın seyrini nasıl değiştirecek? Yunanistan’ın hamlesi ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner değerlendirdi.