Rusya'nın "gizli" silahı Ukrayna'da görüntülendi /11.03.2022

Rusya-Ukrayna savaşında en çok merak edilen konulardan biri de Rusyanın bölgede hangi silahları kullandığı. A Haberde yayınlanan Arka Plan programında çok önemli bir detay ekranlara taşındı. Rus ordusunun 5. nesil savaş uçağı Su-57ler Ukraynadaki savaşta boy gösterdi. Peki, Su Su-57lerin özellikleri neler? Ukraynada hangi bombardımanda kullanıldı? Rusya Ukraynada hangi başka silahlarını deniyor ya da kullanıyor? Kritik detayları Savunma Analisti Hakan Kılıç tek tek anlattı. A HABER.COM.TR ÖZEL HABER