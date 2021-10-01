Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti / 01.10.21

AHaber

Son dakika haberi... Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'den itibaren hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Vefat mesajı yayınlayan Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi. A Haber'e bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Türkiye'nin son yıllarına dolu dolu yaşayan bütün mücadelelerin özgürlük mücadelelerinin içinde bulunan o ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkabilmesi için sürdürülen mücadelenin en önemli kilit isimlerinden biriydi." dedi.