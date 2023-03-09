Son dakika haberine göre 6lı koalisyonda yer alan Saadet Partisinin içerisinde bulunan Haymana Mutabakatı Heyeti, SP lideri Temel Karamollaoğlunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunu aday olarak açıklamasının ardından sert bir bildiri yayınladı. Bildiride 6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir ifadesi yer aldı. Haymana Grubunda Milli Görüş camiası ve Saadet Partiside genel başkan yardımcılığı ve GİK üyeliği yapmış şu isimler olduğu biliniyor. Bu isimlerden bazıları Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç olarak ön plana çıkıyor. Saadet Partisinde önümüzdeki günlerde bir kopuş sürecinin de yaşanması bekleniyor.